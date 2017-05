Mega 96.3 FM te invita a disfrutar de la nueva película de disney Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales, ¡que se estrenará en cines el 26 de mayo en todo el mundo!

Esta historia lleva al capitán Jack Sparrow y su tripulación a una serie de nuevas aventuras y para celebrar, ¡te regalamos un paquete familiar para Disneyland!

Participa a las 8:25am y 11:25am. Sólo con mega 96.3 FM.

Deja tu comentario