Win tickets to Calibash 2017 by visiting one of these Vallarta Supermarkets

Visit any of these Vallarta Supermarket locations for your opportunity to win tickets to Calibash 2017!

1/14/17 SAT 1PM – 3PM V48 7900 IMPERIAL HWY DOWNEY 1/14/17 SAT 1PM – 3PM V7 13820 FOOTHILL BLVD SYLMAR 1/15/17 SUN 1PM – 3PM V8 9136 SEPULVEDA BLVD NORTH HILLS 1/15/17 SUN 1PM – 3PM V50 8510 PAINTER AVE WHITTIER 1/18/17 WED 4PM – 6PM V15 13940 RAMONA BLVD BALDWIN PARK 1/19/17 THUR 4PM – 6PM V25 3425 WHITTIER BLVD LOS ANGELES

Deja tu comentario