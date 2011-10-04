Daddy Yankee Brand New Song!!

- // Alex Perez
Check out Daddy Yankees latest track!!!
El Cangri is getting ready to dropped his new album tittled Prestige later this year!
La cancion se titula LOVUMBA, this track is sick!!!
Enjoy it and remember DY’s Prestige coming soon!!! Let me know what you think !!![audio:http://mega963fm.lamusica.com/wp-content/uploads/2011/10/Lovumba.mp3|titles=Lovumba]
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