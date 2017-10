Disfruta del más escalofriante Fright Fest en Six Flags

Los seres más malvados de la noche están sueltos en el Parque … ¡es hora de que griten en los días selectos de Frights Frights de Six Flags Magic Mountain hasta el 31 de octubre!

Thrills by Day, Fright by Night en el Fright Fest de Six Flags Magic Mountain presentado por SNICKERS con horribles laberintos de última generación y zonas de miedo, incluyendo el nuevo Dead End y Damned ‘N Disguise y el regreso de Suicide Squad Experiencia y el laberinto al aire libre más grande, Aftermath 2: Chaos Rising!

Sólo en Six Flags Fright Fest puedes pasar todo el día en la mayor colección de posavasos alrededor, incluyendo Twisted Colossus, Full Throttle y más y luego pasar la noche para experimentar un parque de gritos embrujado como ningún otro!

No hay dónde esconderse y no hay que escapar del susto … ¡cuidado con los fantasmas y duendes a cada vuelta! ¿Quieres ganar tu camino? (Método de entrada) para ganar (cantidad) de entradas a Six Flags Fright Fest, además de pulseras de laberinto GRATIS!

¿No puede esperar a gritar? Consigue emociones todo el día y boletos pars noches de terror con los mejores precios en sixflags.com

Fechas del evento: Oct. 6-8, 13-15, 20-22 & 27-31

¡HAZ CLICK AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN!

Deja tu comentario