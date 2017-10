Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! te brinda una experiencia totalmente nueva en Disney California Adventure ® Park por solo seis semanas – ¡y solo se lleva a cabo al anochecer!

¡Es una Exclusiva de Halloween Time!

Del 15 de septiembre al 31 de octubre – ¡puedes ayudar a rescatar a Groot (#SaveGroot) de las temibles criaturas que andan sueltas!

¿La buena noticia? El intento de rescate durante Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! fue un éxito rotundo. La mala, ¡es que Groot se quedó atrás! Peor aún, la Fortaleza del Coleccionista, o The Collector, está ahora en un estado de emergencia total. ¡Así que procede con precaución!

Tu misión: regresar con Rocket a la fortaleza para distraer a los monstruos ahí dentro – ¡y escapar con su pequeño amigo en el ínterin!

Descubre una historia, canción, y efectos especiales y de medios completamente nuevos en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark mientras puedes – esta misión solo se llevará a cabo durante Halloween Time en el Disneyland Resort ®

Al caer la noche, todos los días durante Halloween Time en el Disneyland Resort ® , Guardians of the Galaxy – Mission:BREAKOUT! se transformará en una nueva aventura nocturna, ¡Guardians of the Galaxy-Monsters After Dark!

¡Mega 96.3 FM quiere llevarte a Disney California Adventure ® Park el viernes, 13 de octubre para vivir la experiencia que es Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark! y ayudar a Rocket a rescatar a Groot (#SaveGroot)!

Los boletos son válidos el viernes, 13 de octubre de 2017.

