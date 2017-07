Sprint te lleva a una noche romántica con Romeo Santos

¡El rey de la bachata regresa a Los Ángeles y Sprint tiene tus invitaciones exclusivas!

Gana una invitacion para una noche intima con Romeo Santos el 11 de Agosto en Los Angeles!

A lucky winner will win the Grand Prize to see Romeo Santos LIVE in Miami on August 15!

Vive una experiencia unica con pasaje, hotel y invitaciones incluído.

Visita las seguientes Sprint stores para tu oportunidad de registrarte:

12730 HAWTHORNE BLVD #G HAWTHORNE, CA. Friday, July 28, 2017 5 p.m.- 7 p.m.

1817 CESAR CHAVEZ AVE, Los Ángeles, CA. Saturday, July 29, 2017 de 1 p.m. a 3 p.m.

1601 E 103RD ST STE 4, Los Ángeles, CA. Sunday, July 30, 2017 de 1 p.m. a 3p.m.

Romeo Santos estará en un conierto privado en un lugar secreto de Los Ángeles y sólo Sprint y Mega 96.3 fm tienen entradas.

¡Comparte tus fotos y videos en tus redes sociales con el hashtag #SprintConRomeo y podrás ganar entradas!

Deja tu comentario