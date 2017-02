“​RINGS” Film Director F. Javier Gutierrez

Javier Gutiérrez, un experto en el mundo cinematográfico, nos cuenta sobre la importancia que la música tiene en sus películas. El director nos explica que la música, “orquestado bien”, merece tener mucha importancia para la mente psicológica. Escogiendo “la melodía perfecta con sonidos perturbadores”, la mente humana suele sentirse “muy incómoda”, haciendo la película bastante efectiva.

De igual manera “el silencio, la intensidad” envuelve a la gente en una secuencia de extremo suspenso. Creciendo en la calles de España, Javier Gutiérrez soñaba que algún día tendría la oportunidad de producir películas y contar historias no tan comunes. Siendo el segundo director para esta franquicia no era una tarea fácil. Algo que muchos no saben de la nueva película, es que fue finalizada hace casi tres años, pero el estudio constantemente cambió de fecha. A la misma vez, muchos especularon que iba ser una Precuela para la serie. Luego Javier Gutiérrez confirmó en Twitter que no era así.

La nueva película tiene lugar quince años después de la anterior y se transmite al mundo digital que vivimos hoy en dia. Al finalizar con Javier Gutiérrez, el director nos cuenta que el final de la película te pondrá los pelos de punta- en otra palabras, ¡“se sorprenderán”! Si me preguntan a mí, suficiente con los PRANKS que hicieron al público para asustarlos, ¡“ tengo miedo, tengo mucho miedo”! Si aún no has visto los pranks, aqui te dejamos el link:

Por: Saul E. Rodas

