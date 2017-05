JLo, la estrella de los Premios Billboard 2017

JLo nos dejo sin palabras cuando estreno su nuevo sencillo, “Mírate” la noche de los Premios Billboard 2017.

Canto con una orquesta completa, y cuando termino, la audiencia le dio una ovación. Marc Anthony también se paro y aplaudió con orgullo. Marc va a producir el próximo álbum de JLo, que va a salir este verano.

JLo también nos dejo con la boca abierta cuando acepto el premio de la estrella.

“…gracias. Me llena de mucha emoción compartir esta noche tan especial con artistas que admiro, mi familia en la vida y también mi familia en la música. Regresar a nuestra música y mis raíces tiene un significado que va mas allá de las palabras. Momentos como estos son prueba de mucho trabajo y tenemos suerte si la vida nos bendice de esta manera. Me siento bendecida de ser parte de esta comunidad creativa llena de tanto talento y de tener la oportunidad de representar a nuestra gente y a nuestra raza latina en todo el mundo…”

https://www.youtube.com/watch?v=TLDjhBuI5Q0

Muchos artistas como Sofía Vergara y J Balvin han expresado su orgullo por los logros de JLo.

JLo nunca se olvida de sus raíces a pesar de todo sus triunfos. She’s still “Jenny from the block!”

