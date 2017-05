¿Ariana Grande regresara a Manchester?

Ariana Grande a confirmado en un carta que escribió que regresara a Manchester para hacer un concierto a beneficio de las personas que mataron después de su concierto en la ciudad de Manchester. El dinero recaudado del concierto será usado para honorar a las personas fallecidas por el ataque terrorista.

“We won’t let hate win,” dijo la cantante. “No dejaremos que gane el odio”.

Muchos de los fanáticos de Ariana Grande han enseñado su apoyo a las familias afectadas. Una campaña que compartió Ariana en su cuenta de Twitter ya a recaudado mas de 2 millones de dólares.

Ariana Grande dice que no quiere que la gente viva con miedo, sino que siguán adelante con su vida regular.

Todavía no se dice cuando va a terminar su gira de “Dangerous Woman”. Por el momento, todas las fechas hasta el cinco de junio han sido canceladas.

“Seguiremos honorando a los que perdimos, y a sus seres queridos, a mis fans y a todos los afectados por esta tragedia”, escribio la cantante. “Estarán en mi mente y en mi corazón todos los días y pensaré en ellos con todo lo que hago por el resto de mi vida”.

