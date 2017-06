Ariana Grande une al mundo

Después de solamente 2 semanas, Ariana Grande regreso a Manchester para cantar en su concierto “One Love Manchester” que fue organizado para ayudar a las familias de las victimas que fallecieron después del ataque terrorista que ocurrió el 22 de mayo.

El ‘British Red Cross’ confirmo que el concierto recaudo mas de 3 millones de dólares para ayudar a la causa.

“One Love Manchester” tomo evento en el estadio, Old Trafford, en Manchester, England, donde incluyo actuaciones de mas de 16 cantantes internacionales como Coldplay, Justin Beiber, Miley Cyrus, Katy Perry, the Black Eyed Peas y muchos mas.

Celebridades como Enrique Iglesias, Camila Cabello, Fifth Harmony y John Legend mostraron su apoyo así a la comunidad de Manchester y la cantante, Ariana Grande, en Twitter.

Cerca de 50 mil personas atendieron el concierto que fue transmitido en BBC One, y fue televisado en vivo en mas de 50 países bajo un contrato con BBC Worldwide.

Durante todo el concierto, Ariana Grande estaba muy emocional, pero también enfocada en enseñarle a su publico su apoyo y apreciación así a sus fans y a la comunidad.

Los amo muchísimo y pienso que el tipo de amor y la unidad que están mostrando es la medicina que el mundo realmente necesita ahora así que quiero darles las gracias por ser así y quiero darles las gracias por venir esta noche.

