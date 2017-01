Belinda y Criss Angel encienden redes con imagen sensual

El mes pasado mes de noviembre comenzó a circular el rumor de un posible romance entre Belinda y el mago Criss Angel y aunque al principio lo negaron, semanas después lo confirmaron a través de las redes sociales.

Apenas el fin de semana intercambiaron románticos mensajes a través de Twitter y esta vez fue el estadounidense quien compartió la fotografía más tierna de ambos, hasta ahora. La foto que publicaron esta que arde de amor, esto fue lo que publico Criss Angel: