CALIBASH 2017 Un Éxito

Los Angeles, we did it / lo hicimos, CALIBASH 2017 fue un éxito total.

De comienso a final la fiesta no paro, el CALIBASH pre-fest se puso bueno. Karol G, Sebastian Yatra, Kevin Roldan, Thomas el Latin Boy, ATL, Natti Natasha, Anthony Cruz, pusieron a todos los fanaticos a bailar en el Petree Hall en el L.A. Convention Center antes de que la puertas de el Staples Center abrieran.

La verdadera fiesta comenso cuando las puertas de el Staples Center abrieron. Karol G, Sebastian Yatra, Kevin Roldan, J. Alvarez, CNCO, De La Ghetto comensaron la fiesta. Pero no era hasta que Gente de Zona, Nicky Jam, Farruko, Prince Royce, Wisin, Zion y Lennox, Alex Sensation, Ozuna que el SOLD OUT crowd en el Staples Center se enloquecieron.

Todos bailaron toda la noche sin parar, el rey Don Omar cerro la fiesta son sus grandes exitos, incluyendo “Guaya Guaya,” “Te Quiero Pa’ Mi,” “Dale Don Dale,” “Bandoleros,” y “Danza Kuduro,” la cancion que puso a todos a cantar y bailar.

GRACIAS por otro SOLD OUT CALIBASH, 10 años de CALIBASH. Estan listos para CALIBASH 2018?

Deja tu comentario