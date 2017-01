CALIBASH 2017 Pre-Fest el 21 de Enero

CALIBASH LA 2017 se acerca y como siempre cada año te presentamos a nuevos talentos de la musica Latina. Check out the map para el CALIBASH Pre-Fest below, it’s FREE, este 21 de Enero!!

Este año durante el CALIBASH Pre-Fest en el PETREE HALL en el Los Angeles Convention Center de 3 pm – 7 pm, Natti Natasha, ATL Garza, Karol G, Karlos Rose, Thomas the Latin Boy, Kevin Roldan, y Sebastian Yatra estaran cantando en VIVO!

El éxito de Natti Natasha ha llegado lejos desde ser ganadora de tres premios Billboard a la música Latina, un Grammy Latino, Premios Tu Mundo y nominaciones a Premio Lo Nuestro (PLN), su música ha logrado ocupar las primeras posiciones en ventas digitales y conquistar las estaciones radiales de Estados Unidos y Latinoamérica.

Natti Natasha además de cantar se ha destacado por componer canciones, empezando por “Tus Movimientos” donde colaboró nuevamente con Don Omar y que sin lugar a dudas se convirtió en otro éxito para ambos intérpretes.

La música de Natti Natasha está enmarcada más en el género urbano, pop y estilos caribeños aunque en diferentes proyectos musicales ha tenido cambios importantes en su estilo que han sorprendido y agradado a su público.

“Me Tienes Loco,” “Tu Cuerpo,” y “Una Noche Mas” son algunas de las canciones de Kevin Roldan. This hot and sexy young Colombian is making his mark en el género urbano. A solo 23 años de edad, y con mas de tres millones de seguidores enInstagram, Kevin Roldan estará presente en el Calibash LA pre-fest!

He’s already collaborated with some of the hottest artists including Maluma, J Quiles, De la Ghetto, Nicky Jam y más! You don’t want to miss out! Join Kevin and Mega 96.3 en la celebración del décimo aniversario de Calibash, este 21 de Enero comenzando desde las 3 de la tarde.

ATL (agua en Náhuatl), de tan solo 18 años, está demostrando que tiene mucho con qué luchar y aportar a la música juvenil. Cuando a penas contaba con 8 años, mostró su potencial histriónico y comenzó a descubrir diferentes instrumentos musicales.



ATL Garza es un nuevo artista con mucho talento, su mas reciente sencillo “Todo para Mí” esta comensando a dominar las listas de musica en Latino America y hasta en los Estados Unidos. Puedes ver el video musical para “Todo Para Mí” a continuacion.

You’ve already heard him on Mega 96.3fm, y ahora lo puedes disfrutar en vivo y gratis!

El cantante Colombiano Sebastian Yatra will join the Calibash LA 10th anniversary pre-fest celebration este 21 de Enero. Con su mega hit “Tracionera,” te pondra a bailar y disfrutar. Only 22 years young, his music is already being recognized world wide! Con una sonrisa que te cautivará y con su energia contagiosa, Sebastian Yatra se une a la celebración del evento más esperado del año, Calibash LA 2017!

Como ya lo sabes, Calibash L.A. traerá a todos los ángeles de la música latina al Staples Center y seguro te volarán la cabeza… Por lo menos así te sentirás con esta sorpresa: Anthony Cruz, este apuesto angelino orgulloso de sus raíces hispanas ¡estará en nuestro lineup!

¡Y lo mejor, podrás ver su presentación gratis en nuestro Pre-Fest de 3 a 7 p.m!

¡Disfruta de su más reciente producción y compártela con tus amigos, seguro estará en el top de tu playlist y tendrá tu mente dando vueltas!

The hottest event of the year is almost here, Calibash 2017!!

Qué mejor forma de calentar motores for this huge event que con la presencia de una de las grandes promesas de la música urbana Karol G que te deslumbrará con su sensualidad y su estilo único para cantar, this Colombian chick is every regetonero dream girl, tanto así que artistas como Nicky jam, de la ghetto entre muchos have collaborated with her and create great hits such as “amor de dos’’ y“te lo quiero hacer’’, asi que come and meet her en vivo y en directo, you would have the opportunity to enjoy her performance completamente gratis!!! Que?? SI GRATIS!!! trust me you don’t want to miss her! And if you do te lo vas a lamentar.

So join her along with many other artists este 01/21/2017 en el que sera el mejor pre festival of the 2017!! Aqui te dejemos una probadita of one of her best hits “casi nada’’ Enjoy.

Que mejor manera de empezar tu 2017 que bailando bachata a todo lo que da, tu pones la pareja y nosotros la musica, y romantisimo acompanado by one of the most romantic and passionate bachateros , I’m talking about Karlos Rose, this Dominican papi will spice your night and make you fall in love with his music by putting a twist to classic hits and making them his own canciones como “entre mi vida” interpretada por el legendario grupo sin bandera y “nina de mi corazon” originally performed by la arrolladora banda limon te aran deretir al estilo unico de Karlos Rose, te gustaria concerlo y escucharlo en vivo??

Guess what? tu tienes la oportunidad de disfrutar y conocer este talentoso dominicano, on the biggest Pre Festival of the year this 01/21/2017 no faltes y para que vallas entrando en calor click on his latest video “ entre mi videa” donde ase colaboracion with Toby Love.

Deja tu comentario