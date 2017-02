Chino y Nacho, 10 años, 10 sencillos

Esta semana, Chino y Nacho celebraron en las redes sociales su primera década juntos, y a pesar de los rumores de separación que los rodean, parece que el dueto piensa seguir trabajando en música nueva.

“Felices por cumplir 10 años como dúo y agradecidos por tantas bendiciones, así como el amor de nuestros fanáticos que son nuestro motor para seguir este maravilloso camino, un equipo de trabajo grandioso y a los medios de comunicación por tanto apoyo. La música nos tendrá siempre unidos. ¡Los queremos! #SemanaDeAniversario”, fue el mensaje con el que agradecieron tanto amor del público.

Y para continuar con la celebración, nosotros hemos elegido 10 de sus mejores sencillos, ¿está tu favorito?

“Andas en mi Cabeza”

Lanzada en 2016, esta canción tiene el sello de calidad, no sólo por el sabor que los venezolanos siempre le imprimen a su música, sino por la colaboración de Daddy Yankee, quien siempre ayuda a colocar un tema en los primeros sitios de popularidad.

“Mi Niña Bonita”

El hit que los lanzó a la fama a nivel internacional. ¿Puedes creer que salió en 2010? Esta canción perteneció al disco que llevaba el mismo nombre y ayudó a que el dueto comenzara a sonar en otras partes de Latinoamérica, así como en Estados Unidos.

“El Poeta”

Del álbum Supremo, del 2011, este sencillo demostró la evolución musical de Chino y Nacho, quienes pusieron a bailar al mundo poniéndole un toque de bachata a su música. Como dato curioso, el clip fue grabado en la Ciudad de México, en agradecimiento a sus fans de ese país.

“Lo Que No Sabes Tú”

Uno de los favoritos de las fans para escuchar en vivo, pues es imposible no levantarse a bailar al escuchar las primeras notas de este tema, el cual venía en su disco Mi Niña Bonita.

“Bebé Bonita”

Como parte de la internacionalización, el dueto grabó este tema al lado del cantante Jay Sean, con quien hicieron una gran mancuerna mezclando el español con el inglés. Además, dejaron un poco de lado el sonido latino para entrarle al pop.

“Me Voy Enamorando”

Este tema fue sencillo del disco “Radio Universo” del 2015 y tiene tintes mucho más marcados de reggaetón. Además, hay una versión que grabaron al lado de Farruko, quien, en el video, demostró que también puede sacar unos buenos pasos de baile.

“Tu Angelito”

¡Otro clásico! También de su álbum Niña Bonita, el tema es de los que no pueden faltar en una buena fiesta latina, ya no digamos en Venezuela, sino en gran parte de Latinoamérica. ¿Recuerdas la letra? “Su cara es una obra de arte, tu boca la boquita mas bella. Tienes la mirada de un ángel, de un ángel. Tu eres una cosita bonita, se me hace fácil enamorarme.Tu tienes una bella carita de ángel”.

“Se Apagó la Llama”

Por si creías que Chino y Nacho sólo tienen música bailable, entonces tienes que escuchar esta balada que cuenta la historia de un corazón roto. El sencillo estuvo incluído en el álbum Mi Niña Bonita y es perfecto para dedicar a tu viejo amor.

“Tú Me Quemas”

Chino y Nacho + Gente de Zona + Los Cadillacs… ¡Sí, quema! Un tema que no puedes dejar fuera de tu playlist para ponerte de buenas. Lo encuentras en el disco Radio Universo y una vez que la escuches, no vas a poder parar de cantarla.

“Dentro de Mi”

Y para cerrar, este tema de 2008 sacado del disco debut del dueto, “Época de Reyes”, en el que están acompañados por Don Omar, quien les dio el visto bueno dentro del género desde que los conoció, razón por la que decidió grabar a su lado… ¿La recuerdas?

