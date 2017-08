Detrás de “Despacito” también ha habido polémica

Sí, es el tema más exitoso de la música latina hasta ahora y gracias a él, Daddy Yankee y Luis Fonsi han sonado en rincones que ni ellos mismos se imaginaban. Sin embargo, “Despacito” también ha tenido su toque de polémica y estas son las ocasiones en las que la canción ha dado de qué hablar.

Esposa de Daddy Yankee… ¡muy enojada!

Por todos es bien sabido que Mireddys González apoya en todo a su esposo, razón por la que no ocultó su enojo cuando se supo que el Departamento de Turismo de Puerto Rico invitó a Luis Fonsi a promover la isla y dejó fuera a su pareja de la campaña que, claro, usará esta canción como himno.

“TURISMO escogió a Fonsi que vive en Miami como embajador de Puerto Rico!!! Bravo TURISMO”, escribió en Instagram junto con una imagen de la noticia dejando ver su gran molestia.

Fuera de los VMA’s, ¿por?

A pesar de ser el video más visto en la historia de Youtube, quedó fuera de la entrega de premios de MTV, ¿qué pasó? Resulta que, mientras el canal alega que nunca les llegó la candidatura, Universal Music explicó que los organizadores no se lo pidieron… ¡Vaya error de comunicación!

“Despacito” en todos lados… menos aquí

El gobierno de Malasia decidió vetar el tema en TV y radios estatales, pues consideraron que era demasiado explícito y sexual para su pueblo. Al darse la noticia, los detractores del tema bromearon con irse a vivir allá para no volverlo a escuchar.

¿El hit de Justin Bieber?

Parte del gran éxito de esta canción fue el inesperado remix que grabó Justin Bieber, pero se dijo que aunque al principio Fonsi estaba feliz por la colaboración con el canadiense, al final no le gustó tanto que éste se adueñara del tema y se adjudicara todo el crédito.

Esto luego de que Bieber tuiteara “Despacito #1 in the world. Thank you” sin darle crédito a los puertorriqueños.

