Discriminan a una niña por su corte de pelo

Una niña futbolista de 8 años, Mili Hernández, fue discriminada por su pelo corto. Mili y su equipo de fútbol, Azzuri Cachorros, avanzaron a las finales de un torneo en Springfield, Nebraska, pero fueron descalificados inmediatamente. La razón fue porque alguien se quejo que Mili era un niño.

La historia de Mili y su equipo atrajo tanta atención de los noticieros que hasta famosas atletas le demostraron su apoyo.

La pequeña futbolista a jugado futbol desde los 5 años, y es tan buena jugadora que forma parte de un equipo de futbol donde la mayoría de los jugadores tienen 11 años. En los tres años que tiene jugando, nunca a tenido problemas con este tipo de discriminación.

El papa de Mili, Gerardo Hernández, dijo que su hija estaba devastada, y el muy frustrado, trato de hacer todo lo que pudo para ayudar a su hija. El Sr. Hernández trato de enseñarle a los oficiales la tarjeta de seguro de salud de Mili, pero ni la querían ver.

“They said there is nothing we can do”, dijo el Sr. Hernández.

(“Dijeron que no había nada que podían hacer”.)

Casey Mann, la directora ejecutiva de Nebraska State Soccer comento, “…we recognize that our core values were simply not present this past weekend at this tournament, and we apologize to this young girl, her family, and her soccer club for this unfortunate misunderstanding.”

(“…reconocemos que nuestros valores simplemente no estuvieron presentes este fin de semana pasado en este torneo, y nos disculpamos ante esta joven, su familia y su club de fútbol por este desafortunado malentendido”.)

La historia fue muy criticada en las redes sociales, con mucha gente expresando que es una pena tener que lidiar con estos problemas de discriminación en hoy, día.

Atletas como las futbolistas famosas, Abby Wambach y Mia Hamm, le escribieron a Mili por Twitter sugiriéndole consejos de seguir adelante.

Wambach comento que ella a ganado campeonatos con su pelo corto, y que la joven no debe de dejar que nadie le diga como se debe de ver.

Hamm le escribió a Mili que le encantaría tenerla en uno de sus entrenamientos de futbol.

Cuando se dio cuenta de todo el apoyo Mili comento que le dio mucho gusto porque, “la gente se preocupaba”.

