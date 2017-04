Este sábado, 7 de febrero, el Día de la Familia se llevará a cabo en el Regal Cinema de L.A. Live (1000 West Olympic Boulevard). Este evento completamente gratuito será de 11 a.m. a 5 p.m., y los niños tendrán la oportunidad de tomarse fotos con SpongeBob y sus amigos de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. En este festival los más pequeños de la casa también podrán disfrutar de la película The SpongeBob Movie Sponge out of Water. Así que reúne a toda la familia y juntos disfruten de este día lleno de actividades.

Además, todos los asistentes también podrán disfrutar de un maravilloso espectáculo presentado por la compañía Kid Company. En este evento también habrá sorteos y una rifa con grandes premios. Como atracción principal, los niños también podrán disfrutar de una estación de colorear. Asimismo, habrá personas pintando tatuajes temporales de todos los personajes de la película. Las familias también podrán disfrutar de los paquetes disponibles para ver la película en tercera o cuarta dimensión. Estas ofertas exclusivas ofrecen una bolsa de palomitas, una bebida y una bolsita de dulces. Los niños también recibirán un poster pequeño y una calcomanía.

Ya sabes, este fin de semana disfruta del Día de la Familia en L.A Live. Grandes y chicos se divertirán a lo máximo. Para más información visita:

http://www.lalive.com/events/regal-cinemas-la-live/detail/family-day-at-the-movies-spongebob-sponge-out-of-water

