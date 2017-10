Diviértete en la conferencia de Belleza y Estilo

El próximo domingo, 28 de marzo, disfruta del Fashion and Beauty Conference que se llevara a cabo en el centro comercial, The Grove,ubicado en la ciudad de Los Ángeles (189 The Grove Dr.). Esta conferencia será patrocinada por la compañía, Simply Stylish, y asistirán editores de revistas, estilistas, diseñadores, blogueros, genios de la tecnología, y muchas personalidades más. Si deseas asistir, ya puedes registrarte en la página de internet de la conferencia, pues si eres fanática de todo lo relacionado con la belleza, no te puedes perder este evento.

Además, habrá paneles con expertos de la industria, y las mujeres que han revolucionado las redes sociales con sus sitios en internet también participaran en un panel especial. Las marcas más importantes de productos de belleza también estarán regalando varios premios al público presente. En esta conferencia también habrá talleres y eventos especiales para que los asistentes puedan conocer a expertos de la industria.

Ya sabes, el próximo domingo no te pierdas esta conferencia, porque no sólo te divertirás si no que también te relacionaras con expertos de la industria. Para más información visita:

//simplystylist.com/la-2015/

Deja tu comentario