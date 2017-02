Escándalo en los Oscars

Anoche fue la entrega de los Oscars. Una noche llena de celebridades, reconocimientos, sorpresas y escándalo. Como se esperaba, uno de los grandes ganadores de la noche fue la película ‘La La Land’. Un musical sobre la lucha de cumplir tus sueños realidad en el mundo de la actuación y la música.

La noche tuvo momentos memorables como dulces que cayeron de lo alto del teatro, turistas suertudos que visitaron el teatro durante los Oscars, y por supuesto no podría faltar las declaraciones contra el Presidente Trump. Como fue el caso de Gael Garcia Bernal que fue uno de los presentadores de la noche. “As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker… as a human being, I’m against any form of wall that wants to separate us”, declaró el actor.

Pero lo más escándaloso ocurrió al final, al entregar el último premio a la mejor película. El actor Warren Beatty se miró confundido al abrir el sobre y al pasarlo a la actriz Faye Dunaway, ella anunció al ganador como mejor película ‘La La Land’. Lo penoso sucedió durante los agradecimientos cuando interrumpieron a los ganadores diciéndoles que era un error y el ganador verdadero fue la película ‘Moonlight’. Una historia que sigue la vida de un joven afro-americano en las calles pesadas de Miami.

Foto: Twitter @eldasa

Por: Rosario Cruz

Instagram: roscruz.la

