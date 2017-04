Los famosos que se han rendido ante “Despacito”

Puedes estar tranquilo, no eres el único que no puede sacarse de la cabeza el pegajoso coro de “Despacito”. De hecho, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee se ha vuelto un hit mundial y hasta los famosos se han rendido a este tema que se perfila para ser uno de los más populares en el verano. Por si no los has visto, aquí hay algunas celebrities que ya lo bailaron.

Gianluca Vacchi

El millonario excéntrico se ha tomado Miami como nuevo hogar y, claro, su llegada no pasó desapercibida. Hace poco, el italiano compartió un video en el que, como ya es su costumbre, muestra sus mejores pasos al lado de su novia. La sorpresa fue que, a la mitad del baile, llegó el mismísimo Fonsi junto a su esposa para seguir la fiesta.

Despacito ..part 2 @luisfonsi @jogiorgiajo @aguedalopez21 @daddyyankee #despacito #luisfonsi #daddyyankee #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Apr 18, 2017 at 5:47am PDT

Las Kardashian

Recientemente, Kim y Kourtney Kardashian viajaron a México a pasar unos días con amigas y, en uno de los snapchats de la ex de Scott Disick, se puede ver a las dos hermanas disfrutando del sol, un yate de lujo y el sabor latino de este tema.

A post shared by Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) on Apr 24, 2017 at 3:45pm PDT

Ozuna

Y ya lo dice él en el video que subió a su canal de Youtube, ésta es una de las canciones que te pegan y por eso, Ozuna decidió cantar un pedazo de la canción que recientemente tomó más fuerza gracias al remix en el que participa Justin Bieber.

Carlos Ponce

Y muy a su estilo y con todo el buen humor que le caracteriza, Carlos Ponce hizo suya esta canción, le cambió un poquito la letra y la subió a su canal de Youtube. El también actor demostró que, para ingenio, el suyo se pinta solo.

