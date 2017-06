J Balvin, ni inglés, ni pop en sus planes

J Balvin tiene muy claro de dónde viene su éxito, razón por la que no tiene planeado incursionar en otros géneros y, mucho menos, cantar en otro idioma que no sea el suyo. Así lo aseguró durante una entrevista en Chile, en donde ha hecho un recuento de todo lo bueno que le ha llegado gracias a su último disco, Energía.

“No tengo afán de cantar en inglés por ahora, más que la canción que hice para la película Rápido y Furioso. Lo que a mí me gusta es cantar en mi idioma, me gusta hacer música en español. Me siento feliz con esta decisión que he tomado como cantante”, contó a La Tercera.

En los próximos días, el intérprete de “Ginza” será reconocido en su tierra con la orden del Mérito Don Juan del Corral en grado plata, una condecoración que entregan en Medellín a sus habitantes destacados.

De hecho, el mismo reconocimiento fue entregado hace unos meses a Maluma debido a su aportación a la música y a que ha puesto en alto el nombre del lugar en el que creció.

Ahora ha llegado el turno de Balvin de ser reconocido y, al parecer, durante su paso por la tierra que lo vio crecer como artista desea disfrutar de una vida normal y ser simplemente él mismo.

“Me voy a casa, y con el favor de Dios, descanso un par de días con mis amigos y con mi familia. Ojalá poder ir al cine. Eso para mí es el descanso. Luego, seguir trabajando para seguir mostrando cosas nuevas a mis seguidores”, agregó, quien también prometió lanzar nuevo tema el 30 de este mes.

