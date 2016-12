Juanes Le Rinde Tributo a The Eagles en el Kennedy Center Honors

Haciendo su segunda aparición en el famoso recinto Kennedy Center Honors, Juanes interpreto “Hotel California” (una de las canciones de rock más icónicas de todos los tiempos en Estados Unidos) en reconocimiento a los homenajeados de la noche The Eagles.

El segmento de clausura del evento, el cual fue presentado Ringo Starr, comenzó con las presentaciones de Kings of Leon, Bob Seger, y Vince Gil. Seguida por la impecable interpretación de “Hotel California” realizada por Juanes- con la colaboración adicional en la guitarra de Steve Vai y Steuart Smith; los intérpretes anteriores regresaron al escenario con Juanes para el gran final del cierre del show con el tema “Life in the Fast Lane.”

Este 27 de diciembre no te pierdas la transmisión del tributo a The Eagles en el Kennedy Center Honors, por CBS. #KenndyCenterHonors #TheEagles A video posted by JUANES (@juanes) on Dec 20, 2016 at 8:13am PST

Deja tu comentario