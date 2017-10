Los mejores festivales para festejar el día de San Patricio

Este fin de semana varias ciudades en Los Ángeles celebraran con jubilo y gozo el día de San Patricio. A través de los años, multitudes de personas festejan esta aclamada fecha reuniéndose con sus amigos. Así que a continuación te presentaremos las mejores celebraciones para que disfrutes y te diviertas a lo máximo.

Hermosa Beach St. Patrick’s Day Parade – Este sábado, 14 de marzo, la cámara de comercio de la ciudad de Hermosa Beach festejara el día de San Patricio con un desfile. Este evento iniciara en el ayuntamiento de la ciudad a las 11 a.m., y la entrada es completamente gratis. Varias carrosas desfilaran por la calle Pier Ave. hasta llegar a la calle Hermosa Ave. En este desfile también habrá varios puestos de comida para que los asistentes pueden deleitar sus paladares. Para más información visita:

//www.hbchamber.net/news_events/st_patricks.aspx

Marina del Rey Festival – Este sábado, 14 de marzo, festeja el día de San Patricio en Whiskey Reds (13813 Fiji Way). Este restaurante a la orilla del mar será el patrocinador de este evento, y habrá riquísima comida y bebidas especiales para que los asistentes disfruten. Así que invita a tus mejores amigos para que juntos se diviertan. Para más información visita: //www.whiskeyreds.com/social

Festeja en la ciudad de Pasadena – Este domingo, 15 de marzo, aprende y participa en clases de baile irlandesas. Estas clases se llevaran a cabo en el One Colorado Courtyard (41 Hugus Alley). La entrada es gratuita, y los horarios serán de 4 p.m. a 7 p.m. Así que reúne a la familia entera para que juntos disfruten y aprendan a bailar. Para más información visita:

//www.onecolorado.com/events-at-one-colorado/

St. Patrick’s Day 5K in Redondo Beach – Este domingo, 15 de marzo, festeja el día de San Patricio haciendo un poco de ejercicio. Esta carrera se llevara a cabo en el centro de la ciudad de Redondo Beach, y comenzara a las 8 a.m. Las personas ya pueden visitar la página de internet o registrarse el mismo día. No se te olvide vestirte de verde para evitar que te pellizquen. Para más información visita:

//www.villagerunner.com/st-patricks-day-5k-in-redondo-beach/

//holidayimages2015.com/wp-content/uploads/2015/02/st-patrick39s-day-2014-celebrations-and-parades-around-the-world-7.jpg

Deja tu comentario