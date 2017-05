¿Luis Miguel acusado de satanismo?

Luis Miguel sigue en el ojo del huracán pero esta vez es acusado de practicar ritos satánicos.

Un brujo de Brasil dice que ha atendido a Luis Miguel desde hace 10 años y ahora también atiende a su novia Hanna Jaff, quien le debe por unos rituales que se realizó.

Se dice que el cantante solía acudir practicas satánicas por beneficios sexuales y algunos beneficios “extras”. En esos rituales satánicos y eróticos se practica la magia negra sacrificando animales como cerdos, serpientes, cabras y gallinas.

El Brujo, cuyo nombre no es revelado por seguridad, está reclamando 25 mil dólares que no ha recibido pero la diferencia es que esta vez no es el Sol quien debe dinero sino su novia.

El brujo dijo que si Jaff no le paga o llegan a un acuerdo, iba a revelar lo que Luismi quería obtener haciendo los rituales e iba a dejar salir a la luz fotos, videos y audio.

El hechicero le dijo a La Opinión que él era un parasicólogo que se dedicaba a lo espiritual. Según él, la novia de Luismi lo está amenazando. “Mis datos me los reservo ahora porque recibí todo tipo de amenazas de Hanna, de muerte, para mí y las personas que están a mi alrededor”.

También revelo que Jaff había hizo los rituales para poder conseguir a 2 hombres.

¿Qué pensara Luis Miguel de eso?

Por: Noemi Barajas

Foto: www.laopinion.com

