Las Mejores Canciones de Prince Royce

El principe de la bachata, Prince Royce llega a CALIBASH este 21 de Enero en el Staples Center.

Para celebrar la anticipada legada de el concierto mas grande del año hicimos una lista de las mejore canciones de Prince Royce. Sabemos que tiene muchas buenas canciones, pero hay unas cuantas canciones que nos llegan mas al corazon. Mira nuestra lista a continuacion:

“Stand By Me,” la cancion que comenzo su carrera y la canción que introdujo una nueva generación de cantantes cantan en spanglish.

“Corazon Sin Cara,” una de las canciones mas romanticas de Royce.

“Darte Un Beso,” ay si un beso de Prince Royce si estaria bueno, ¿no?

“Back It Up,” la cancion que comienza cualquier fiesta. Esperemos y cante esta cancion durante CALIBASH 2017!

“Stuck on A Feeling,” Prince Royce and Snoopp Dogg in one song, what else is there to say?

“La Carretera,” el mas reciente sencillo de Royce. No se preocupen porque pronto llega un nuevo disco de Royce, sera en Ingles y Español.

