Nicky Jam no quiso grabar “Despacito”

Hace unos días, Nicky Jam confesó que estuvo a punto de grabar “Despacito” junto a Luis Fonsi en lugar de Daddy Yankee, pero que rechazó la propuesta y decidió enfocarse en sus propias canciones.

Hoy todos sabemos que este tema se ha convertido en el favorito de todo el mundo y ha conquistado charts internacionales rápidamente poniendo a cantar hasta a los famosos, sin embargo, eso no ha hecho que el intérprete se haya arrepentido de su decisión.

“Tenía una canción que salía en ese momento y no podía sacar dos a la vez. Si te arrepientes es porque no quisiste, porque no hubiera querido hacerlo y no fue mi caso, yo siempre estuve activo”, comentó a la prensa quien en estos momentos promueve su disco Fénix en México.

Nicky Jam agregó está feliz con las decisiones que ha tomado en su vida profesional en donde, hay que decirlo, no le ha ido nada mal. De hecho, este mes protagoniza la portada de Billboard al lado de su amigo J Balvin y ambos son considerados parte del movimiento que ha llevado al reggaetón a la cima.

“Ahora estoy bien en todos los ámbitos, en el trabajo y la familia. Me he caído pero me he vuelto a levantar, por lo que hay que saber aprovechar cada minuto. Quizá hoy sea famoso, pero no quiere un éxito de un sólo momento y para eso estoy trabajando… para el futuro”, expresó a Publimetro durante su visita a Tierra Azteca, en donde se presentará en el Auditorio Nacional.

Deja tu comentario