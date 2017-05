Un niño fallecio por una sobredosis de cafeína

Davis Allen Cripe, un niño de 16 años, murió de una sobredosis de cafeína después de beber refresco, café y una bebida energética, dijo un médico de Carolina del Sur el lunes.

El forense del condado de Richland, Gary Watts, reporto a una conferencia de noticias que el niño había consumido un refresco grande de Mountain Dew de dieta, un café latte de McDonalds y una bebida energética.

“On this particular day within the two hours prior to his death, we know had consumed a large diet Mountain Dew, a cafe latte from McDonalds and also some type of energy drink,” Watts said.

Fue tanta cafeína en el momento de su muerte que causó su arritmia.

El mes pasado, investigadores informaron que las bebidas energéticas pueden causar cambios peligrosos en la función cardíaca y la presión arterial más allá de la cafeína sola.

Las personas que han fallecido por sobredosis de cafeina documentada tenian ritmos cardiacos irregulares y rápidas, convulsiones y aveces se ahogaban con su propio vómito.

“The purpose here today is not to slam Mountain Dew, not to slam cafe lattes, or energy drinks. But what we want to do is to make people understand that these drinks — this amount of caffeine, how it’s ingested, can have dire consequences. And that’s what happened in this case,” Watts said.

“Hoy, el propósito no es criticar a Mountain Dew, ni los café lattes, o bebidas energéticas, pero lo que queremos es hacer que la gente entienda que estas bebidas – esta cantidad de cafeína, cómo se ingiere, puede tener consecuencias nefastas y eso es lo que sucedió en este caso “, dijo Watts.

Por: Becca Merci

IG: beccamerci

Foto: nbcnews.com

