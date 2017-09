¡Lo nuevo de Shakira y Nicky Jam lo tiene todo!

Este fin de semana, Shakira y Nicky Jam estrenaron el tan esperado video de “Perro Fiel”, y seguramente eres de los miles de fans que no han parado de verlo pues, en sólo tres días, ha sumado más de 16 millones de visitas… ¿Por? ¡Pues porque lo tiene todo!

Si todavía no te has tomado tres minutos para disfrutarlo, aquí te contamos de lo que te estás perdiendo.

Shakira moviéndose… ¿Qué más quieres?

Una de las cosas que más se disfrutan de Shak dentro del género urbano es que puede moverse como se le dé la gana y con este tema nos recuerda que sus caderas tienen vida propia, y no importa cuántos años se tome de descanso, ellas saben lo que hay que hacer cuando suena la música.

¿Amante de los autos? ¡También hay!

Autos, ¡y motos! Moviéndose a gran velocidad mientras la colombiana y Nicky Jam coquetean en el centro de toda la acción. Si eres fanático de las carreras y de los autos de lujo, tendrás otro pretexto para disfrutar de “Perro Fiel” varias veces.

¿Rubia o pelirroja?

No importa el look que más te guste de Shakira, en este video tienes los dos y es inevitable pensar en sus épocas poperas en las que lucía justamente con una melena larga y pelirroja igualita a la que presume en este clip.

¡Perritos!

Acéptalo, no hay nada mejor en Internet que los videos tiernos de perros… Ok, aquí no tienen nada de tiernos y más bien, se ven un poco salvajes, pero igual si te gustan estos bellos animales, qué mejor que verlos al lado de Shakira mientras ella luce simplemente perfecta.

