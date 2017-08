La propuesta indecorosa que recibió Romeo Santos… ¡De un hombre!

Es evidente que sus fans mueren por él y sólo basta ver la reacción del público cuando Romeo Santos se para en un escenario para entender que el chico sabe cómo derretir a una mujer. Sin embargo, la propuesta más indecorosa que el cantante ha recibido no ha sido por parte de una de sus seguidoras femeninas, sino de un hombre.

Haciendo referencia a su canción “La Propuesta Indecorosa”, una reportera de “Teleshow” en Argentina le preguntó sobre cuál había sido la más intensa que había recibido y él, contó una historia que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

“Una propuesta indecente que me hicieron vino de un chico de Colombia: me dijo si quería estar con su novia porque ella me amaba. Al principio me reía, ‘¡Qué chistoso este chico!’, a lo que me dice: ‘Esto es en serio, es de verdad, yo te pagaría para que estés con mi mujer’. No acepté porque era un poco raro, pero la chica estaba divina. Hubo mucha tentación”, contó el intérprete.

Aunque no suele dar muchas entrevistas, en estos días hemos visto a Romeo viajar a varios países de Latinoamérica a promover su disco Golden, el cual le está dando grandes satisfacciones.

De hecho, su segundo sencillo, “Imitadora”, logró destronar a “Despacito” en el Latin Airplay de Billboard, algo que celebró con sus fans a través de redes sociales.

