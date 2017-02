El regreso de Wisin y Yandel

Zion y Lennox se presentaron el sábado pasado en la Isla del Encanto. Y le dieron al publico presente en el sold out Coliseo de Puerto Rico un gran show. Se presentaron con invitados de lujo como, Tito El Bambino, J Balvin y of course el Dúo de La Historia, Wisin y Yandel. That’s right! La W con Yandel came up from the stage to surprise the audience and treat them to a performance que posiblemente es el principio del regreso del duo. En sus redes sociales, Wisin y Yandel le envían un mensaje a sus colegas, “Les dimos más de tres años y medio…” dice Yandel. “A ustedes no les conviene que pase esto…” agregó Wisin como un mensaje no sólo a los fans, sino también a todo sus colegas. They also posted a picture with the caption, “Están listos para esta vuelta?” Desde que anunciaron su separación en 2013, fans have been eagerly waiting for this moment! Y es poco decir que ya estamos esperando el anuncio de su próxima presentación juntos!

