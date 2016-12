Romeo Santos compositor del año de ASCAP

NUEVA YORK (AP) — Romeo Santos recibirá el premio al compositor del año de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

El músico de origen dominicano y puertorriqueño recibirá su galardón en la 21 edición de los Premios ASCAP, el 19 de marzo, en el Hotel Beverly Hilton de Los Angeles. El reconocimiento será uno de los momentos cumbre de la gala, en la que también se otorgarán galardones a la editora del año y la canción latina del año.

Romeo Santos, ex líder del grupo Aventura, es uno de los compositores más populares del momento y ha creado piezas para Wisin &Yandel, Thalía y Héctor Acosta. Con Aventura escribió todo un repertorio de éxitos que incluy “Obsesión”, “El perdedor”, “Por un segundo” y “Su veneno”.

Su primer disco como solista, “Fórmula”, salió a finales de 2011 con ritmos de R&B y baladas, sin olvidar su característica bachata. En 2012 fue elegido mejor artista latino en los Premios MTV a los Videos Musicales. En los próximos meses emprenderá una gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

ASCAP, una organización profesional que vigila los derechos de autores, compositores y editores, otorga anualmente premios en categorías de música y televisión.

Associated Press

