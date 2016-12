Tips para adelgazar si trabajas todo el día sentada

Esas horas sentado en un escritorio no aportan nada bueno a tu salud y mucho menos si no haces actividad física, haciendo que todos esos antojos que te comes terminen acumulados como grasas en tu cuerpo.

1. 30 minutos de ejercicio

“Tienes que darle prioridad a 30 minutos de ejercicio cinco días a la semana. Si tienes que bajarle al chisme o a las redes sociales, hazlo, tu salud es mucho más importante. Y si no puedes saltarte tus capítulos de Netflix, haz ejercicio mientras miras la televisión”.

2. Por las escaleras

“Nadie quiere usar las escaleras, pero si estás a unas libras de llegar a tu talla perfecta, sería bueno que te no tomes el elevador. Y si te la pasas sentado todo el día, le vendría bien a tus nalgas un poco de tonificación”.

3. Adiós a la máquina de papitas

“Convierte a tu escritorio en una máquina expendedora de ‘snacks’ saludables. En lugar de irte a comprar café y unas galletas, compra almendras, manzanas y frutos secos para tener algo qué picotear si te da hambre en la oficina”.

4. Bebe agua

“Mínimo deberías tomar dos litros de agua al día. Si mantienes una botella de agua en tu escritorio, siempre tendrás una fuente de energía a tu alcance. Así no sólo evitas deshidratación, sino también fatiga, hambre y antojos. Y como extra, te darán ganas de ir al baño, así que te levantarás de ese escritorio y activarás tus piernas”.

5. ¡Párate!

“Hay investigaciones que demuestran que sólo quemas nueve calorías por hora al estar parado que sentado, pero también hay que resaltar que estar de pie mejor los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es buenísimo para tu salud”.

