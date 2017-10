Tito el Bambino sufrió robo en su casa

Con tristeza, Tito el Bambino ha contado a sus fans que el pasado fin de semana alguien entró a su finca en Puerto Rico para robarle. Aunque el cantante no quiso dar más detalles, escribió un texto en el que dejó ver que no importa qué tan mal se sienta al respecto, él sigue pensando que lo mejor está por venir.

“Puerto Rico, cuando les digo que la bendición viene en camino es porque viene. Mucha gente cuando pongo mensajes positivos se ponen cínicos porque piensan que, porque canto no soy un ser humano de carne y hueso”, comienza el texto que el cantante ha querido compartir junto con una foto de la cerradura forzada.

Y es que, sin duda, el hecho de que la isla siga sin luz tras el paso del Huracán María, ha generado que la delincuencia aumente en algunas zonas, mientras que la gente ha comenzado a desesperarse por la falta de ayuda.

De hecho, Tito ya había compartido que su casa había quedado inundada por la gran tormenta y, como él mismo dijo, no se había parado por ahí en casi 20 días debido a esta situación.

“Hoy voy a mi finca luego de casi 18 días sin ir y me percato que me robaron. Lo importante es que sé en quién he creído y quien me hace mal yo lo deseo el bien. Sólo confío en mi Dios que nunca me ha dejado en vergüenza, ¡lo mejor está de camino! #juntossomosmás #Diosesbueno #BRILLO”, escribió el cantante, quien de inmediato recibió cientos de mensajes de sus fans enviándole los mejores deseos tras esta mala experiencia.

