Disfruta de toda la diversión de Universal Studios

La máxima experiencia de las películas de Hollywood te espera en Universal Studios Hollywood TM. Disfruta del mundialmente famoso Studio Tour, Transformers TM : The Ride-3D y más¡ Agarra tu Coca-Cola y ven ya!

Universal Studios HollywoodTM te ofrece el Pase California Neighbor. Por un amigable precio de sólo $129 en línea, puedes venir al parque más de 175 días. Así que agarra una Coca-Cola y ven y comparte tu risa con tus vecinos.

Sintoniza Mega 96.3 para ganar a las 8:25am, 11:25am, 4:25pm, y 7:25pm.

TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2017 Hasbro. © 2017 DreamWorks LLC. and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

Deja tu comentario