WhosTrending con Irene de Cholos Try

Todos hemos escuchado “Don’t judge a book by it’s cover,” pero algunas cosas son mas facil dichas que hechas.

De eso se trata la popular serie Cholos Try un movimiento positivo para la comunidad Latina motivando a conocer nuevas oportunidades y explorar mas allá de comodidad.

Irene y Mario forman parte de la serie Cholos Try.

Irene confiesa que el impacto que han hecho es algo increíble para la comunidad al igual que para ella.

“A lot of Latinos don’t do things that are out there… there is a lot of things that we can actually do, but don’t do it because either we are afraid or just stuck in this little world…”– Irene

“We are all one people just from different hoods”– Mario Ponce a.k.a Scar

