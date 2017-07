WhosTrending con Jessica Flores

Jessica Flores es una Influencer con más de 100 mil seguidores a través de las redes sociales.

Su popularidad es tan grande que recientemente fue nominada para un KIDS’ CHOICE AWARD MEXICO de la categoría Musically Favorito.

Mitad Mexicana, mitad Colombiana, Flores a logrado demostrar su gran orgullo de ser latina con todo lo que hace.

Cantante/Corresponsal de Entretenimiento con una banda de seguidores extremadamente fieles que se dan a conocer como su #FlowerFam

Super fanatica de Selena Quintanilla, Flores a hecho varios covers de sus canciones. Tanto el amor hacia la cantante que varios se han atrevido a compararla a la Reina Del Tex Mex.

“I think social media is everything now! … Ya tenemos una plataforma, if you like acting you can do comedy skits, si a ti te gusta cantar tu puedes cantar y toda la gente te puede ver… Social media has changed the game completely and you need to take advantage of that.”– Jessica Flores

