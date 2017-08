Zion & Lennox contra el bullying

Muchas estrellas de la música se están sumando a la lucha contra el bullying, un problema que ha ido creciendo en las escuelas en los últimos años. Ahora son Zion & Lennox quienes desean llevar un mensaje al respecto y lo harán a través de la aplicación Bridg-it y toda la campaña que hay detrás.

“Vamos a estar visitando diferentes escuelas, vamos a estar llevándole un mensaje positivo a estudiantes y jóvenes, vamos a comentarles de nuestra vida, de cómo nosotros crecimos”, aseguró Zion a Primera Hora sobre este proyecto.

Y es que, aunque hoy es una gran estrella del género urbano junto a Lennox, el cantante sufrió en carne propia la discriminación y sabe cómo se puede enfrentar la burla de los compañeros.

“Lo viví en carne propia por mi color de piel, entre otras cosas más que pasé de niño. Pero las superé, no me quebrantaron, no me rompieron. Al contrario me dieron más motivación, más seguridad en mí mismo, me dieron más visión para lograr mis metas en el futuro. Yo me siento la persona indicada para dar un mensaje de este tipo y yo sé que los jóvenes se van a poder identificar conmigo”, agregó.

Por su parte, Jeff Ervine, creador de Bridg-it explicó que eligió al dueto gracias a su cercanía con sus fans, además de que con ellos podrá llegar a más lugares por la ventaja del idioma.

“Lo bueno de Zion y Lennox es que puedo hacer cosas en Puerto Rico, en Chile, en el Bronx y en Los Angeles, porque 35% de la población estudiantil de Estados Unidos habla español”, aseguró quien lanzó esta aplicación desde la que los alumnos pueden denunciar el acoso de manera confidencial.

