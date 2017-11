¡Heineken te trae a Ozuna en privado!

¡Mega 96.3 fm, La Música y Heineken te traen un Mega Privado inolvidable con Ozuna!

Join Heineken y Mega 96.3 FM at these locations for the opportunity to win an experience with Ozuna en Privado!

Nov 10– 9:30-11:30pm at DB Lounge 8206 Firestone Blvd, Downey, CA 90241

Nov 17– Conga Room 800 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90015

9:30-11:30pm

Este jueves 16 de noviembre disfruta de una noche íntima y exclusiva en el Conga Room de La Live en DTLA.

Gana tus invitaciones exclusivas al aire a las 8:25 a.m, 12:25p.m, 5:25 p.m. y 8:25 p.m.

#OzunaMegaPrivado

Heineken.

