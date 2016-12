3BallMTY – BESOS AL AIRE

Video No Oficial ….. Pero la canción esta con ganas !!! checken las letras (I love the lyrics to this jam)

Y Un Dia Te Fuiste Sin Despedirte ….

Yo No Sabia Lo Que Perdia

Y Me Castigo Todos Los Dias Al No Tenerte

Que Solo Vivo De Tus Recuerdos Solo Suspiro

Pues Te e Perdido Ahora Lo Se

Y Un Dia Te Fuiste Sin Despedirte …..

Hoy Solo Le Doy Besos Al Aire …….

Me Estoy Muriendo Por Tocarte

Hoy Solo Le Doy Besos Al Aire…………

3BallMTY Ft. America Sierra con Smoky … aqui estan las letras pa que la canten a todo volumen!!!!! Turn it up!! http://www.musica.com/letras.asp?letra=2028375

For more updates & the latest Ent. News follow me www.twitter.com/cyncyn001 or like me En cara de Libro www.facebook.com/CynSalinas

Deja tu comentario