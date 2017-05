¿Cómo acabó Justin Bieber grabando ‘Despacito’?

Cuando Luis Fonsi lanzó “Despacito” al lado de Daddy Yankee nunca imaginó el alcance que tendría este tema que ha logrado a conquistar a todo el mundo, incluyendo a Justin Bieber.

El cantante canadiense es una de las miles de personas que no pueden dejar de bailar este tema que ya se ha coronado como el corte latino número uno en Spotify, además de haber roto otros récords y el mismo Luis Fonsi ha confesado cómo es que Bieber decidió hacer un remix de su sencillo.

Según narró Fonsi recientemente en una entrevista, Justin se encontraba en una disco en Colombia tras haberse presentado ahí cuando comenzaron los primeros acordes de “Despacito”. Al darse cuenta de la reacción de la gente en el lugar, se dio cuenta de que se trataba del hit del momento.

“Esto dice mucho, que un joven a esa edad, con la fama que tiene y los compromisos que tiene, esté a la una o dos de la mañana en una discoteca, escuche una canción y en ese momento le diga a su manager: ‘mañana voy a hacer este remix’. Eso no lo hace mucha gente, en plena gira, plena locura de todo lo que está pasando”, narró el boricua.

A pesar de todo el trabajo de Justin, éste mandó llamar a su ingeniero y grabó ahi mismo su parte para después enviársela a Fonsi. Él fue, voló a su ingeniero, se buscó un estudio en Colombia, y lo hizo todo en un día y me envió a mí la canción hecha. Yo creo que hay que quitarse el sombrero”, agregó durante la charla.

Y aunque no tuvo la oportunidad de conocer a Bieber, lo admira como artista y le agradece el haber impulsado todavía más “Despacito”. “Pienso que es un chico que lo tiene, musicalmente hablando. No lo conozco a nivel personal así que no puedo hablar por ese lado, pero musicalmente hablando lo tiene muy claro”.

