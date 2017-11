¿Quién es el amor platónico de Karol G?

Así de sexy y segura de sí misma como la ves, Karol G también tiene a un hombre que la pone nerviosa y al que sueña con conocer, ¿quién es? Se trata del actor Mario Casas, español al que seguro ubicas por la cinta “Tres Metros Sobre el Cielo”.

Según ella misma ha confesado, este chico le roba el aliento y lleva años siguiendo su carrera y, como cualquier fan, le entusiasma la idea de poder verlo en persona.

“Es un actor que amo, que adoro toda mi vida, lo admiro. Además que desde la primera película que vi me enamoré, pero luego empecé a buscar más, a ver otras películas y me veía entrevistas y como persona me cautivó. Ya por lo menos nos seguimos en Instagram, ya eso es un paso muy grande para mí, algún día lo conoceré y le diré que lo admiro demasiado”, contó la colombiana a People en Español.

Por supuesto, a diferencia de cualquier otra fanática, ella tiene la ventaja de ser famosa y para conocer a su ídolo, lo ha buscado de manera profesional y así, poder cumplir su sueño.

“Ya tuvimos un acercamiento para tenerlo en un video, lo llamamos para que fuera el actor del próximo video, pero él estaba grabando una película en España. Igual, la hermana que es su manager nos dijo que la música le encantaba; él me escribió que ojalá en el futuro pudiéramos trabajar, que le encantaba lo que estaba haciendo, pero lo cogimos en un mal momento, entonces no se dio la oportunidad”, narró entusiasmada.

Mientras ese momento llega, ella sigue trabajando duro en la promoción de su disco Unstoppable, con el que está demostrando que las mujeres vienen con todo dentro del género urbano.

Deja tu comentario