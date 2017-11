Becky G fue censurada en España y esto fue lo que dijo

Becky G ha logrado llamar la atención del mundo gracias a su canción “Mayores”, no sólo por el ritmo, sino por la letra, la cual para muchos es un tanto polémica. Aunque a ella no le han importado las críticas, durante su visita a España tuvo que hacer cambios a una parte en específico del tema, algo que no le gustó tanto.

La cantante fue la invitada a Operación Triunfo, y ahí cantó este sencillo en el que en una parte suele decir “a mí me gustan mayores, que no me quepan en la boca”, la cual modificó por “a mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y me vuelva loca”.

Por supuesto, los fans notaron el asunto, y ella, tras finalizar el show, hizo un Periscope para contar lo que había ocurrido. “Yo no quería cambiar la letra pero eso es algo en lo que no quiero que ustedes se sientan enojados conmigo”, comenzó a explicar quien, con una sonrisa, contó que fue una petición que le hicieron desde la producción del reality.

“Tuve que sacar mi mujer de negocios, obviamente quería tocar en el show, pero claro que sabemos que sería un caso distinto si fuera un hombre cantando la canción y no lo harían cambiar la letra”, agregó.

Tras aclarar lo sucedido, también dejó en claro que la trataron muy bien durante su participación en el programa y que, tanto los concursantes, como la gente detrás de cámaras la hicieron sentir bienvenida, pero lo que más alegría le dio, fue el público coreaba el tema con todo y su letra original.

Deja tu comentario