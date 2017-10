El tema que escribió Farruko para su gente en Puerto Rico

Desde que el huracán María golpeó a Puerto Rico, hemos visto cómo sus estrellas musicales han salido a la calle a ayudar a la reconstrucción. En el caso de Farruko, él mismo vivió la tragedia al pasar en casa con su familia el mal momento y ahora, ha querido expresar esas ganas de salir adelante a través de una canción.

El tema lleva por nombre “Me Levanto” y en su letra, pide al pueblo de su tierra no rendirse y continuar luchando ante la adversidad. “Si me caigo, me levanto. Aquí no hay tiempo para llanto, no, no, no, no. Boricua, levántate. Dios bendiga la isla que me vio nacer. Esto aquí no acaba, queda mucho por hacer”, es parte de lo que canta quien, durante huracán, compartió videos de cómo lo vivió.

Según informó él mismo, lo recaudado con las ganancias que genere “Me Levanto” será donado a los damnificados en Puerto Rico, quienes todavía no tienen luz y se encuentran sufriendo por la escasez de víveres y la dificultad que hay para entregarlos a todos.

En días pasados, hemos visto cómo estrellas de la talla de Daddy Yankee, Residente, Luis Fonsi, Chayanne o Ricky Martin unieron fuerzas para llevar ayuda, mientras tanto, Farruko se mantuvo discreto y en un mensaje criticó a todos los que usan las redes sociales para presumir sus acciones ante la tragedia y los culpó del “show” que dio el presidente Donald Trump durante su visita, en la que se le vio aventando rollos de papel a la gente.

“Este es el circo que nosotros mismo hemos alimentado con los videitos de superhéroes y la politiquería de robarse el show pa’ coger votos. Si no nos respetamos nosotros mismos, vienen así mismos tipos como éste y les damos motivos para que nos humille como perros”, aseguró el puertorriqueño.

Deja tu comentario