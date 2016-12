Don Omar se casa de nuevo??

Yes its TRUE!! Well..not right now pero el reggaetonero, interprete del latest hit “Taboo” dice que aunque su ultima union junto a Jackie Guerrido no funciono.. el no le teme al amor.. he still believes in love and in lifes opportunities.

He says que esta tranquilo con su vida knowing both he and his former wife are both happy and making moves. And although, at the moment, and for sometime Mr. Danza kuduro se quedara single bilingual and ready to mingle.. 😉 .. the day he falls in love again.. he will not hold back de tirar huge engagement party and especially una fiesta inolvidable for the ceremony.

So wait.. ok.. Se casa Don Omar de nuevo?? No not now.. but yes again one day.

Con quien crees que se deberia casar Don Omar??

